Prefeito de Manaus detona Bolsonaro e chama Paulo Guedes de 'imbecil' (vídeo)

Mário Adolfo Filho, especial para o 247 - Durante visita às obras de asfaltamento em Manaus, o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) fez discurso ao lado do governador Wilson Lima (União Brasil) e disparou contra o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Ele afirmou que gostaria de poder dizer que Bolsonaro está defendendo os empregos do Amazonas, mas não é isso o que está acontecendo. Sem cerimônia, afirmou que em todos os bairros em que estiver falará para a população o que está acontecendo com a Zona Franca de Manaus e quem são os responsáveis pelos ataques ao principal modelo econômico do Amazonas.

"Paulo Guedes é o pior ministro da Economia de todos os tempos. É a maior inflação de todos os tempos. Um ovo é 50 centavos, o pão é 50 centavos, a gasolina é quase 8 reais. O gás tá mais de 110 reais, a energia tá cara e aí pra esse imbecil do Paulo Guedes a culpada é a Zona Franca", disse David.

A Zona Franca vem sendo duramente castigada pelo Governo Federal. Os últimos decretos de Jair Bolsonaro praticamente inviabilizaram o Pólo Industrial de Manaus, que responde por mais de 100 mil empregos diretos e 500 mil indiretos em todo o estado.

O prefeito de Manaus, David Almeida, disparou contra o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes. A fala é forte. "Votei nele, mas Bolsonaro não está defendendo os empregos em Manaus (…) Paulo Guedes é um imbecil (…) Aqui não tem nenhum leso". pic.twitter.com/HynhltlDTP May 2, 2022

