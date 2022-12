Presidência 'torrou' R$ 24,3 milhões por meio do cartão corporativo ao longo de 2022

Apoie o 247

247 - O Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) da Presidência da República registrou o maior gasto entre todos os cartões corporativos do governo federal ao longo do ano. “No total, foram 11.965 transações, com valor médio de R$ 2 mil, chegando ao total de R$ 24,3 milhões. O total representa 30,57% dos gastos pagos com cartão corporativo em todo o governo federal, ao longo de 2022”, diz a revista Crusoé.

Em novembro, um levantamento do deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) no Portal da Transparência revelou aumento de gastos sigilosos de Jair Bolsonaro durante o período eleitoral. As faturas de agosto, setembro e outubro somaram R$9.188.642,20, média de R$3.062.880,73 por mês. O valor registrado superou em 108% a média mensal do ano passado, que foi de R$1.574.509,64.

