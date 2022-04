Presidente da Caixa diz a empresários que se mudará para a África se Bolsonaro perder a eleição

Apoie o 247

247 - O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, prometeu deixar o país caso Jair Bolsonaro não seja reeleito à Presidência da República no pleito de outubro, diz a jornalista Bela Megale em sua coluna no jornal O Globo.

“Afirmo com toda a tranquilidade a vocês. Daqui a um ou cinco anos vou pra Uganda, Ruanda, Tanzânia…Uma coisa que não tenho dúvida nenhuma: se não for o presidente Bolsonaro [no comando], game over. Por quê? A Caixa, durante anos, era o paraíso do Carnaval em Salvador [com patrocínio], montando aquela festa toda. Por isso, muitas coisas não andavam, isso eu vi”, teria dito Guimarães durante um jantar com empresários nesta quarta-feira (30).

Ainda segundo a reportagem, ele também teria dito considerar uma “ingenuidade” acreditar que a Caixa não voltaria a ser o que era “com qualquer presidente que não seja Bolsonaro”.

“O cara que menos mandava na Caixa era o presidente. Quem mandava? O cara que botou o cara lá, o vice-presidente que ‘achou’ 51 milhões de reais em notas na casa da mãe dele”, disse em referência a Geddel Vieira Lima, ex-vice-presidente da instituição que foi preso em função do desvio.

