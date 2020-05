Presidente da Caixa diz que não há como pagar auxílio sem filas: "não vou mentir"

247 - O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse nesta sexta-feira (1º de Maio) que não há como pagar o auxílio emergencial sem que existam filas. Por conta das diversas falhas no sistema do banco, centenas de pessoas se aglomeram em filas para tentar receber o auxílio de R$ 600,00, em meio a pandemia do coronavírus.

“Não há nenhuma possibilidade de se pagar 50 milhões de pessoas em 3 semanas e não existir fila. Não vou mentir. O que faremos é mitigar filas. O que faremos é que pessoas do Bolsa Família estarão segregadas de quem recebe em conta digital e informais. Porque são os públicos mais carentes”, disse Guimarães durante uma transmissão ao vivo.

O benefício é destinado a trabalhadores informais, autônomos e vulneráveis atingidos pela crise do coronavírus.

O presidente da Caixa disse ainda que o banco vai abrir agências também em horários extras e aos sábados. Segundo ele, 1,6 mil agências terão a abertura antecipada em duas horas todos os dias.

“Abrimos 799 agências no dia 21 e abriremos amanhã [sábados] 902 agências. Se precisar sábado que vem abriremos de novo. Abriremos sempre que necessário”, declarou Guimarães.

De acordo com ele: 96 milhões de pessoas se cadastraram para receber o benefício; 50,1 milhões de solicitações foram aprovadas; 26 milhões cadastros foram considerados inelegíveis; 12 milhões de solicitações foram inconclusivos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.