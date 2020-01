Presidente da Casa de Rui Barbosa diz que Carluxo "hipnotiza e fascina"

247 - A presidente da Casa de Rui Barbosa, Leticia Dornelles, ex-roteirista de novelas, não mediu empenho em elogiar o vereador Carlos Bolsonaro.

Segundo o colunista Lauro Jardim, em texto enviado ao blog Terça Livre, do blogueiro de estimação dos Bolsonaro, Allan dos Santos, Dornelles diz que se Carluxo não tivesse nascido, teria de ser criado numa novela.

"Mas Carlos não apenas nasceu. Ele estreou aos olhos do Brasil com a campanha do pai. Estreou como se estivesse num palco. Estreou com um close fechado no seu olhar forte", escreve.

"Carlos estreou num reality show do qual não desgrudamos os olhos. Que pagaríamos pelo pay-per-view para ver o que acontece quando todos os outros personagens dormem. Para vê-lo simplesmente. Carlos hipnotiza. Atrai a atenção. Fascina", acrescenta a ex-roteirista.