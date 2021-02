Presidente da OAB diz que ataque de Daniel Silveira é "manobra diversionista" enquanto o País sofre sem vacinação

"No dia em que ficamos sem vacina, também sem previsão de termos tão cedo o retorno da vacinação, o Brasil passa o dia discutindo a prisão de um notório fascista", disse Fernando Santa Cruz edit

247 - O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, classificou como "manobra diversionista" o ataque do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ) contra ministros do Supremo Tribunal Federal, que resultou na sua prisão preventiva.

Leia a declaração de Felipe Santa Cruz:

No dia em que ficamos sem vacina, também sem previsão de termos tão cedo o retorno da vacinação, o Brasil passa o dia discutindo a prisão de um notório fascista. O nome disso é manobra diversionista. O Brasil não é para amadores. February 17, 2021

Na tarde desta quarta-feira (17), os 11 ministros dos STF decidiram manter a decisão do relator Alexandre de Moraes, que determinou a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) na última terça-feira (16).

Daniel Silveira, que já é investigado em inquéritos sobre fake news e por participação em atos antidemocráticos, divulgou um vídeo com ataques a ministros da Suprema Corte e defendendo o AI-5, instrumento de repressão da ditadura militar.

Após a decisão do STF, a Procuradoria-Geral da República (PGR) acusou o deputado Daniel Silveira de cometer o crime de coação no curso do processo e outros dois delitos da Lei de Segurança Nacional.

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.