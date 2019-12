Presidente da OAB pede abertura dos sigilos fiscais, bancários e telefônicos do clã Bolsonaro

247 - O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, defendeu nesta quinta-feira (19) a abertura dos sigilos fiscais, bancários e telefônicos pessoais e de seus gabinetes parlamentares de Jair Bolsonaro e dos filhos Flavio, Carlos e Eduardo, que constituem o clã Bolsonaro..

A declaração de Santa Cruz acontece sob o impacto das revelações desta quarta-feira sobre as investigações do MP do Rio de Janeiro sobre o esquema de corrupção no gabinete do então deputado estadual e agora senador Flávio Bolsonaro.

Santa Cruz disse a coluna de Lauro Jardim que “as acusações são muito graves, mas devemos garantir aos Bolsonaro a presunção de inocência. Agora seria a hora do presidente e seus filhos abrirem seus sigilos e dos gabinetes da família provando que são inocentes. É hora de o presidente Bolsonaro abrir o sigilo e provar que não deve nada. É o momento do presidente demonstrar que a prática não era sistêmica nos gabinetes da família”.

Ele sugeriu que deveriam ser abertos também os sigilos dos parentes de Bolsonaro que moram no Vale da Ribeira, em São Paulo. Completa Santa Cruz: “Tem que abrir inclusive do núcleo do Vale do Ribeira que explora atividades comerciais. Só assim Bolsonaro pode acalmar o país. À mulher de Cesar não lhe basta ser séria, tem que parecer séria. Basta que o presidente apresente ao ministro Sérgio Moro e ao MP a documentação necessária para auditoria.”