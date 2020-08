Presidente de comissão diz que produção de dossiês contra opositores foi "inútil"

Segundo o senador e presidente da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, Nelsinho Trad, a produção de dossiês contra opositores do governo Bolsonaro não teve "nenhuma consequência para qualquer cidadão” e o material produzido “é inútil”. "Perda de tempo", disse edit

247 - O senador e presidente da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, Nelsinho Trad (PSD-SP), minimizou a produção de dossiês por parte do Ministério da Justiça contra opositores do governo Jair Bolsonaro. Segundo ele, “não houve nenhuma consequência para qualquer cidadão brasileiro” e o material produzido “é inútil”.

"Até onde a gente apurou, e a gente conseguiu apurar muita coisa, não houve nenhuma consequência para qualquer cidadão brasileiro, no sentido de ter alguma reação por parte do governo ou de qualquer instituição em função da posição que esse ou aquele possa vir a ter. Está totalmente garantido, por tudo que nós apuramos, a livre liberdade de expressão das pessoas e da sociedade brasileira", disse Trad, segundo o jornal O Estado de S. Paulo.

Ainda de acordo com o senador, a produção dos documentos contra opositores foi “inútil” e uma “perda de tempo”. "Foi de uma inutilidade tamanha. Não vai levar nada a lugar nenhum. Isso eu disse lá atrás. No Brasil, a gente vive em uma sociedade que tem o DNA marcado, que é o DNA pacífico. Nós não temos no Brasil terroristas, grupos que venham a fazer ações para poder explodir isso ou aquilo, para desenvolver uma guerra civil, nada nesse sentido", afirmou o parlamentar.

“Continuo achando que isso é uma perda de tempo. Tanta coisa mais importante para a gente poder fazer e foram se debruçar sobre essa questão", emendou em seguida.

