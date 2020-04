Presidente do CNPq, João Luiz Filgueiras de Azevedo é exonerado

De acordo com a Associação de Servidores do CNPq, a exoneração pode estar ligada ao posicionamento de João Luiz Filgueiras de Azevedo,que pedia mais verbas e autonomia para a entidade edit

247 - João Luiz Filgueiras de Azevedo foi exonerado da presidência do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) nesta sexta-feira (17). Evaldo Ferreira Vilela, presidente da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), foi nomeado para assumir o cargo. A reportagem é do portal G1.

De acordo com a Associação de Servidores do CNPq, a exoneração pode estar ligada ao posicionamento de Azevedo, que pedia mais verbas e autonomia para a entidade.

Azevedo estava à frente do conselho desde fevereiro de 2019. Ele é engenheiro aeronáutico pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), e tem doutorado em Aeronautics and Astronautics Engineering pela Universidade de Stanford.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.