Presidentes de 11 partidos rechaçam voto impresso proposto por Bolsonaro

247 - Presidentes de 11 partidos políticos se reuniram neste sábado (26) e fecharam posição contra o voto impresso nas eleições de 2022. Entre eles estavam até partidos da base do governo no Congresso. Apesar disso, decidiram derrubar a proposta discutida na Câmara e patrocinada pelo titular do Planalto.

A articulação no Congresso para adotar o voto impresso enfrenta resistência entre parlamentares e agora os partidos prometem articular a rejeição da PEC com os deputados, ou até mesmo engavetá-la. Os 11 partidos que mobilizaram o encontro virtual representam 326 deputados entre os 513 integrantes da Câmara, número suficiente para derrubar a medida, informa O Estado de S.Paulo.

Os ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atuaram para demover os partidos da ideia de aprovar o voto impresso. O principal argumento dos partidos para a decisão é evitar o risco de uma onda de questionamentos dos resultados eleitorais a partir do ano que vem, travando o Judiciário e as comarcas locais.

Jair Bolsonaro defende o voto impresso e disse diversas vezes que houve fraude na própria eleição que o elegeu em 2018. Ele sustenta a ideia de que teria vencido no primeiro turno. Questionado formalmente pelo TSE, o chefe do Planalto não apresentou nenhuma prova de irregularidade. Em tom de ameaça, ele já disse que não haverá eleição no Brasil sem o voto impresso. Neste sábado, 26, em Chapecó (SC), Bolsonaro discursou a um grupo de apoiadores e voltou a defender a tese, novamente citando possibilidade de fraude e atacando Lula.

