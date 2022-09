Presidentes de cinco centrais sindicais declaram apoio a Lula ‘para mudar radicalmente situação do país’

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - Presidentes de cinco centrais sindicais divulgaram nesta quarta-feira (28) nota em apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSDB). Além disso, eles defendem a eleição de candidatos comprometidos com os trabalhadores e seus direitos.

“Nossa tarefa é mudar radicalmente essa situação de destruição do país com a fome, miséria, carestia, desemprego, precarização, violência, morte, destruição ambiental, ataques à democracia”, afirmam.

Ao mesmo tempo em que reafirmam apoio a Lula, os dirigentes das centrais voltaram a manifestar confiança no sistema eleitoral. Apontam “a confiabilidade as urnas eletrônicas e a capacidade que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) tem para conduzir as eleições com lisura e transparência”.

Ontem (27), dirigentes das centrais se reuniram com o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, para pedir medidas de segurança e proteção a eleitores e mesários. “Saí satisfeito com as garantias dadas pela instituição de que o dia da eleição transcorrerá dentro da normalidade, não somente pelo que nos afirmou o presidente do tribunal, mas por todas as informações que recebemos e vimos do que está sendo feito para garantir a segurança e a liberdade de expressão dos brasileiros nesta data tão importante para a democracia”, comentou o presidente da CUT, Sérgio Nobre.

Confira a nota na íntegra.

O MOMENTO EXIGE: VENCER NO 1º TURNO



Domingo, dia 2 de outubro de 2022, o povo brasileiro decidirá o futuro do país.

O poder do voto, conquista histórica da sociedade, é a base da democracia. Mais do que um direito, trata-se de um compromisso e um exercício de cidadania.

Unidos em defesa das nossas instituições, nós, representando Centrais Sindicais, confirmamos a qualidade e a segurança do processo eleitoral, a confiabilidade das urnas eletrônicas e a capacidade que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) tem para conduzir as eleições com lisura e transparência.

Nossa tarefa é mudar radicalmente essa situação de destruição do país com a fome, miséria, carestia, desemprego, precarização, violência, morte, destruição ambiental, ataques à democracia. A lista de mazelas segue longa.

Por isso, é fundamental comparecer às urnas votando nos candidatos que o

movimento sindical lançou e os comprometidos com os interesses da classe

trabalhadora. São companheiras e companheiros de luta, que durante anos estiveram defendendo o mundo do trabalho.

Vote em quem sempre esteve ao lado dos trabalhadores para os cargos de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e para presidente da República.

Precisamos de um time que ajude a mudar o Brasil.

Nossa tarefa fundamental é decidir no primeiro turno o rumo que o Brasil irá tomar.

Vamos de Lula / Alckmin para colocar o Brasil no rumo do desenvolvimento econômico com justiça social, geração empregos decentes, valorização salarial e sustentabilidade ambiental.

Vamos vencer com Lula e Alckmin para mudar o Brasil.



São Paulo, 28 de setembro de 2022

Sergio Nobre, Presidente da CUT (Central Única dos Trabalhadores)

Miguel Torres, Presidente da Força Sindical

Ricardo Patah, Presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores)

Adilson Araújo, Presidente da CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil)

Oswaldo Augusto de Barros, Presidente da NCST (Nova Central Sindical de

Trabalhadores)

