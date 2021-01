Pressionado por Bolsonaro, Amazonas passa a recomendar uso da cloroquina como "tratamento precoce"

247 - A pressão do ministério da Saúde para o uso da hidroxicloroquina e outros medicamentos sem eficácia e segurança comprovada no tratamento da Covid-19 vem fazendo com que Estados e prefeituras os adotem como "tratamento precoce".

O governo tem estoques lotados do medicamento hidroxicloroquina, e agora tenta empurrá-la goela abaixo para a população brasileira.

Até mesmo um aplicativo, o TrateCov, foi lançado pelo governo para estimular o uso de medicamentos sem eficácia.

Por exemplo, o Amazonas, que é um dos Estados mais afetados pela pandemia, reforçou "a importância do tratamento precoce para evitar que o quadro clínico se agrave", disse a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

Entre os agentes defensores dos medicamentos estão o sindicato dos médicos e o Conselho Regional de Medicina do Amazonas (CRM-AM).

Em ofício, o ministério da Saúde também pressionou a Prefeitura de Manaus a adotar o tratamento.

A Prefeitura de Porto Alegre (RS), comandada por Sebastião Melo (MDB), é outra que defende o uso de "tratamentos precoces".

Durante toda sua campanha eleitoral, Melo discursou contra o isolamento social. Além disso, o novo prefeito adotou medidas que acabam com diversas restrições impostas para conter a pandemia da Covid-19.

As informações foram reportadas no Estadão.

O conhecimento liberta. Saiba mais