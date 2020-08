Primo de Michelle Bolsonaro diz que ela “não fez nada” para ajudar avó

247 - O primo de Michelle Bolsonaro, o youtuber Eduardo D’Castro, disse que a primeira-dama “não fez nada” para ajudar a avó de 80 anos que morreu na madrugada de quarta-feira, 12, devido ao coronavírus.

O youtuber ainda prometeu na internet que irá revelar coisas sobre Michelle e reforçou que ela “virou as costas” para a família. Ele compartilhou um print de mensagens que teria recebido do perfil oficial de Michelle Bolsonaro no Instagram. "Vou te processar por essa postagem", diz uma mensagem. "Deixa de ser cretino. Você não é o rico da internet? Cuidado com as suas postagens, seu moleque. Você nem gostava da vó, seu falso", dizem as mensagens na sequência.

A briga familiar foi respondida pela própria Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom): “A senhora Michelle Bolsonaro lamenta que alguns parentes tratem certos momentos tão pessoais com oportunismo em desrespeito ao sofrimento de todos. A primeira-dama permanece recolhida em casa em tratamento contra o novo coronavírus e espera que o momento de luto seja respeitado, acima de quaisquer questões pessoais e familiares”.

"Se ela quer me processar, processa. A gente da família sempre defendeu muito ela, sempre teve um carinho muito grande por ela, mas o poder sobe à cabeça das pessoas. Ela se tornou uma pessoa que ninguém reconhece mais", declarou D’Castro sobre a ameaça de Michelle.

“Tenho muitas coisas para falar, muitas coisas que a gente guardou por anos, anos, para defender o nome dela e a posição dela. Então ela pode me xingar, ela pode gritar, espernear, falar o que quiser, mentir sobre meu nome, eu não me importo”, reforçou.

