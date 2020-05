“Problema de Ciro é de caráter”, diz Gleisi em resposta a Dirceu

247 - A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, defendeu nesta sexta-feira, 29, que um problema de "caráter" da parte do ex-ministro Ciro Gomes impede uma reaproximação entre ele e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Gleisi se manifestou ao comentar entrevista do ex-ministro José Dirceu, que defendeu uma aliança entre Lula e Ciro para combater Jair Bolsonaro. "Zé, com todo respeito, o problema do Ciro é de caráter, não de divergência política. Ele deve desculpas ao Lula e ao PT pelas mentiras e ataques que vem fazendo. Tornou-se um instrumento de antipetismo, auxiliando a direita do país", afirmou Gleisi.

Na entrevista ao UOL, Dirceu, que é ex-presidente do PT, destacou que é preciso ter clareza de que a aliança é conjuntural e não eleitoral. "Para enfrentar Bolsonaro, todos têm de se unir: Lula, Ciro... Por mais que haja divergência, se queremos impedir o pior para o Brasil, uma tragédia nacional", afirmou Dirceu.

