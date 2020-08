Procurador da Lava Jato se referia a Lula como "nove", em referência a seu dedo amputado

247 – A reportagem do jornalista Rafael Neves , do site The Intercept, sobre como a força-tarefa de Curitiba obteve dados sigilosos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também revela o preconceito dos procuradores do Ministério Público Federal. Um deles, Paulo Galvão, se referia a Lula como "nove", em razão do seu dedo amputado em decorrência de um acidente de trabalho no tempo em que foi metalúrgico.

"No início de fevereiro de 2016, quando a Lava Jato já preparava a condução coercitiva de Lula, o procurador Paulo Galvão consultou o chat FT MPF Curitiba 3, de uso exclusivo dos membros da força-tarefa, sobre a possibilidade de receberem investigações contra o ex-presidente que corriam em Brasília", aponta a reportagem.

"Em mensagem no dia 2 de fevereiro, Galvão avaliou que a equipe do Paraná já conhecia os fatos que vinham sendo apurados na capital federal, exceto por 'telegramas do itamaraty que mencionam benefícios às empreiteiras e o uso do 9 para lobby'. Era uma referência a Lula, assim apelidado por causa do dedo amputado num acidente de trabalho", escreve ainda o jornalista.

"Os tais telegramas eram um conjunto de correspondências trocadas de 2011 a 2014 entre o governo brasileiro e autoridades de Angola, Cuba, Panamá, República Dominicana e Venezuela. Eles foram reunidos pelo MPF de Brasília de forma sigilosa, em outubro de 2015, numa investigação aberta três meses antes para apurar se Lula havia favorecido a Odebrecht em obras financiadas pelo BNDES", lembra Rafael Neves, que também revelou o interesse da Lava Jato em destruir a Odebrecht .

Leia a íntegra da reportagem do Intercept e confira a entrevista de Leandro Demori, editor do site, à TV 247:

Vídeo incorporado

