Procuradora Thaméa Danelon exclui perfil do Twitter após revelação de elo entre FBI e Lava Jato

Saída da das redes sociais por parte da ex-coordenadora da força-tarefa em São Paulo, Thaméa Danelon, vem na esteira de reportagem que revelou a proximidade irregular da agente do FBI, Leslie Rodrigues Backschies, com membros da Lava Jato edit

Por Luísa Fragão, na Revista Fórum - Após publicação de reportagem nesta quarta-feira (1º) que revelou a proximidade da agente do FBI, Leslie Rodrigues Backschies, com membros da Lava Jato, a procuradora Thaméa Danelon, ex-coordenadora da força-tarefa em São Paulo, deletou seu perfil no Twitter.

Reportagem do site The Intercept, em parceira com a Agência Pública, revelou que Leslie Rodrigues Backschies foi designada para acompanhar a Lava Jato que, sob o comando de Deltan Dallagnol, deu a araponga dos Estados Unidos “total conhecimento” das investigações.

