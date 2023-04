Professora negra tira a roupa em protesto contra perseguição racista no “Atacadão”, do grupo Carrefour (vídeo)

Apenas no feriado, grupo Carrefour é acusado de cometer duas ações racistas, em São Paulo e no Paraná edit

247 - Atriz, professora e pesquisadora em Teatros Negros, Isabel Oliveira tirou a roupa e ficou só de calcinha e sutiã para mostrar que não oferecia perigo após ser perseguida por um segurança do supermercado Atacadão localizado no bairro Portão, em Curitiba, no Paraná. O grupo foi adquirido pelo grupo Carrefour.

Após a humilhação, ela gravou um vídeo em seu Instagram, aos prantos, relatando a situação:“Fui tratada como se eu fosse um marginal, fui sendo seguida por um segurança por mais de meia hora dentro do Atacadão. Isso não pode ser normal, eu perguntei para ele se eu estava oferecendo algum risco".

Não é a primeira vez que o grupo Carrefour tem seu nome envolvido em situações de racismo.

Também neste feriado, outra situação ganhou destaque na mídia: Na última sexta-feira (7), o cantor e apresentador Vinicius de Paula, casado com a bicampeã olímpica de vôlei Fabi Claudino, denunciou nas redes sociais o caso de racismo ao relatar que foi preterido de ser atendido em um caixa preferencial, mesmo sem ninguém na fila.

A situação ocorreu em Alphaville, bairro de classe alta da cidade de São Paulo.

Em 2020, João Silveira Freitas, conhecido como Beto, foi espancado até a morte por seguranças do local. Na época, a delegada Roberta Bertoldo, responsável pelo caso, salientou que o racismo estrutural presente na sociedade naturaliza a violência contra pessoas negras.

🚨 RACISMO NO MERCADO ATACADÃO



Após ser perseguida pelo segurança enquanto tentava comprar o leite de sua filha, a professora Isabel Oliveira retornou ao mercado seminua em ato de repúdio.



Mercados que veem nossos corpos negros como ameaças não merecem nosso dinheiro!

