Projeções em prédios marcam lançamento da pré-candidatura de Lula (fotos)

247 - O movimento Projetemos realizou diversas projeções em prédios com a imagem da mão do ex-presidente Lula para marcar o lançamento do Movimento Vamos Juntos pelo Brasil na noite de sexta-feira (6), véspera do evento, realizado em São Paulo.

As projeções aconteceram em Porto Alegre (RS), Recife (PE), Fortaleza (CE), Jaboatão dos Guararapes (PE) e São Paulo (SP). Confira fotos abaixo. A seguir, confira como foi o evento.

Ação do @projetemos na noite desta sexta-feira (06) em Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Jaboatão dos Guararapes e São Paulo, parte das ações que marcam o lançamento do movimento #JuntosPeloBrasil

O ponto mais importante da fala de Lula: é preciso devolver o fascismo ao esgoto de onde jamais deveria ter saído

247 - Dos cerca de 40 minutos de discurso, lido durante o lançamento do Movimento Vamos Juntos Pelo Brasil neste sábado (7) em São Paulo, o ponto mais importante da fala do ex-presidente Lula foi a defesa de que o fascismo seja devolvido ao esgoto onde jamais deveria ter saído e a defesa de uma “revolução pacífica” no País.

“Chega de ameaças, chega de suspeições absurdas, chega de chantagens verbais, chega de tensões artificiais”, disse Lula. “Nós vamos fazer a maior revolução pacífica que a história do mundo conhece”.

“O país precisa de calma e tranquilidade para trabalhar e vencer as dificuldades atuais. E decidirá livremente, no momento que a lei determina, quem deve governá-lo”, acrescentou.

>>> Leia a íntegra do discurso de Lula

“Nós queremos governar para trazer de volta o modelo de crescimento econômico com inclusão social que fez o Brasil progredir de modo acelerado e tirou 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza”, disse.

“Queremos voltar para que ninguém nunca mais ouse desafiar a democracia. E para que o fascismo seja devolvido ao esgoto da história, de onde jamais deveria ter saído”, ressaltou.

