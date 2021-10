PSD oficializa pré-candidatura de Rodrigo Pacheco à presidência

Apoie o 247

Revista Fórum - Durante evento do PSD no Rio de Janeiro, que ocorreu na manhã deste sábado (23), o presidente e fundador da sigla, Gilberto Kassab, oficializou o nome do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como o pré-candidato do partido à presidência da República em 2022.

“O Rodrigo mostrou que ele tem talento e sabedoria para a vida pública, se Deus quiser, ele é o próximo presidente do Brasil. O PSD está pronto para abraçar suas propostas”, declarou Kassab.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que estava presente no evento, aproveitou o momento para brincar e afirmar que Pacheco será o próximo presidente do Brasil.

“Eu quero agradecer a presença do nosso presidente do Senado e, como a gente não tem papas na língua, próximo presidente da República”, disse Paes.

