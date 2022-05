PSDB e Cidadania apresentam registro de federação partidária ao TSE

Trata-se do segundo pedido de federação partidária apresentado ao TSE, o primeiro sendo protocolado em abril por PT, PCdoB e PV edit

247 - O PSDB e o Cidadania apresentaram nesta quarta-feira, 11, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um pedido para formação de federação partidária. O pedido está nas mãos do ministro Ricardo Lewandowski.

Trata-se do segundo pedido de federação partidária apresentado ao TSE, o primeiro sendo protocolado em abril por PT, PCdoB e PV.

Em nota, segundo o PSDB o pedido fortalece “uma força política que fará a diferença não apenas nas eleições de outubro, mas também na atuação no Congresso Nacional em defesa da democracia e do pleno desenvolvimento”.

O presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, chamou a federação entre os partidos de “refundação da social-democracia". “Neste exato momento a Federação PSDB/Cidadania foi Protocolada no TSE. Relator Ricardo Lewandoswki. Agora resta apenas a homologação da Justiça para que se concretize uma refundação da social democracia com o liberalismo progressista e ambientalistas, numa nova formação política”, escreveu em uma rede social.

