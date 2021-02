PSDB reconduz Bruno Araújo à presidência da legenda e Doria sai derrotado

O governador de São Paulo João Doria tentava assumir a presidência do PSDB para aumentar o controle interno e impulsionar sua candidatura à presidência em 2022 edit

247 - Por unanimidade, a executiva do PSDB decidiu referendar os ofícios assinados pelos diretórios estaduais e pelas bancadas da Câmara e do Senado pela permanência de Bruno Araújo à frente da sigla.

A decisão representa uma derrota para o governador de São Paulo, João Doria, que pretendia assumir a presidência do PSDB como forma de aumentar seu poder interno e impulsionar sua candidatura à Presidência da República em 2022.

Além disso, a decisão aumenta o espaço político do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que tem sido incentivado por adversários de Doria a se lançar ao Planalto.

A decisão também representa uma vitória do grupo liderado por Aécio Neves (PSDB-MG), que faz parte de uma ala que tem defendido maior aproximação com o governo de Jair Bolsonaro.

