PSL, DEM e PP negociam fusão para criar maior partido do Congresso e Bolsonaro aguarda para filiação, diz site

Caso confirme a fusão, o novo partido seria o maior do Congresso, com 121 deputados e 15 senadores do chamado Centrão edit

247 - Os partidos PSL, DEM e PP estão negociando uma fusão das siglas em uma. A informação é do site Poder 360.

Caso confirme a fusão, o novo partido seria o maior do Congresso, com 121 deputados e 15 senadores do chamado Centrão. De acordo com a reportagem, a fusão é dada como certa e negociação está em seus últimos estágios. O novo partido deve ser anunciado em breve.

"A nova sigla terá um comando dividido entre os três partidos atuais. A presidência ficará com Luciano Bivar, atualmente no comando do PSL. A vice-presidência com a ACM Neto, atual presidente do DEM. Já o PP ficará com a secretaria-geral, representada por Ciro Nogueira, que é o atual presidente do partido", destaca o site.

Integrantes do PSL ouvidos pela reportagem dizem que a fusão ainda é vista como rumor e a movimentação é totalmente encabeçada por Bivar. No DEM, ACM Neto ainda tem resistência à união dos partidos.

Um dos principais interessados na fusão é Jair Bolsonaro, que se filiaria à nova sigla e a utilizaria como plataforma para a sua campanha à reeleição de 2022.

Um dos sinais dessa fusão é o discurso de Bolsonaro em que admite que sempre fez parte do bloco chamado de Centrão e que pretende buscar apoio no Congresso.

“O Centrão é um nome pejorativo. Sou do Centrão. Fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB, fui do então PFL. No passado, integrei siglas que foram extintas”, disse o chefe do executivo ao rebater as críticas de que tenha entregado o governo ao Centrão com a nomeação de Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil.

