PSOL abre discussões para federação alternativa à que envolve PT e PSB

247 - O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, anunciou que a legenda abriu discussão para uma federação de partidos alternativa à que envolve PT e PSB, que vai lançar o ex-presidente Lula (PT) como candidato em 2022.

Segundo ele, nesta sexta-feira, 10, “a Executiva Nacional do PSOL decidiu abrir diálogos formais com PCdoB e Rede para avaliar a possibilidade de construção de uma federação partidária. Outras propostas de federação com partidos de esquerda serão apreciadas oportunamente pela Executiva Nacional”.

Hoje a Executiva Nacional do @psol50 decidiu abrir diálogos formais com @PCdoB_Oficial e @REDE_18 para avaliar a possibilidade de construção de uma federação partidária. Outras propostas de federação com partidos de esquerda serão apreciadas oportunamente pela Executiva Nacional. PUBLICIDADE December 10, 2021

No entanto, PT, que vai lançar Lula, o melhor candidato para derrotar Jair Bolsonaro, segundo as últimas pesquisas, discute realizar uma federação partidária com o PSB, que cogita filiar o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) para ser vice do ex-presidente.

