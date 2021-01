PSOL denunciará Bolsonaro à OMS por crise no Amazonas e defesa de tratamentos sem eficácia

A medida foi anunciada pela líder do partido na Câmara, deputada Sâmia Bomfim edit

247 - A líder do PSOL na Câmara, deputada Sâmia Bomfim (SP), foi ao Twitter nesta sexta-feira (15) anunciar que denunciará à Organização Mundial da Saúde (OMS) o governo federal por sua postura em relação à crise do oxigênio no Amazonas.

Além disso, a denúncia também será feita sobre a recomendação de tratamentos contra a Covid-19 que não tem eficácia comprovada cientificamente, como a hidroxicloroquina.

Junto com o PSOL entrarei hoje com uma denúncia na OMS contra Bolsonaro e Pazuello. O governo vai ter que se explicar sobre a crise de abastecimento de oxigênio em Manaus e a recomendação criminosa de medicamentos ineficientes no combate à COVID-19. January 15, 2021

Nesta sexta-feira (15), o procurador do Amazonas acusou o governo Bolsonaro de mau planejamento, já que havia sido avisado sobre a condição no estado há quatro dias.

