PSOL entra com ação exigindo imediata demissão de secretário que recebe dinheiro da Band e da Record

O deputado federal Ivan Valente acaba de informar que seu partido, o PSOL, entrou com uma ação na Justiça Federal do DF exigindo a imediata demissão do Secretário de Comunicação do governo Bolsonaro, Fábio Wajngarten. Ao mesmo tempo em que Wajngarten distribui verbas publicitárias, ele também recebe dinheiro de emissoras de televisão, como Band e Record.

Apesar da grave denúncia, Jair Bolsonaro decidiu manter no cargo Wajngarten. "Se fosse um porcaria igual alguns que tem por aí, ninguém estaria criticando ele", disse o ocupante do Planalto em mais um de seus rompantes.

Veja a postagem de Valente: