PSOL pede ao STF suspensão de sigilo de inquéritos sobre Bia Kicis e Zambelli

Cotadas para assumir CCJ e secretaria de Comunicação da Câmara, as deputadas bolsonaristas Bia Kicis e Carla Zambelli são investigadas no Supremo edit

247 - Os deputados Ivan Valente (SP) e Talíria Petrone (RJ), do PSOL, pediram ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, e à CPI das Fake News, o levantamento do sigilo sobre essas investigações e a permissão para o acesso aos documentos que revelam possíveis delitos cometidos por Bia Kicis (DF) e Carla Zambelli (SP), do PSL.

Cotadas para assumir, respectivamente, a Comissão de Constituição e Justiça e a secretaria de Comunicação da Câmara, as parlamentares são alvos dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, que têm o ministro do STE Alexandre de Moraes como relator, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

O conhecimento liberta. Saiba mais