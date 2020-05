PSOL processa Bolsonaro e Wajngarten por homenagem a ex-militar que executou presos na Guerrilha do Araguaia

Para o governo de Jair Bolsonaro, o major Curió, acusado de cometer assassinatos durante a Guerrilha do Araguaia, é 'herói', o que pode resultar em condenação na Justiça do chefe do Executivo e seu secretário de Comunicação edit

247 - O PSOL ingressou com ação na Justiça Federal do DF contra Bolsonaro e o secretário de comunicação, Fabio Wajngarten. O perfil oficial do governo em uma rede social publicou uma homenagem ao major Curió - militar denunciado por assassinatos na Guerrilha do Araguaia.

O partido pede a retirada da postagem do ar e fala em desvio de finalidade no uso do perfil estatal, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

A Guerrilha do Araguaia tentou tomar o Brasil via luta armada. A dedicação deste e de outros heróis ajudou a livrar o país de um dos maiores flagelos da História da Humanidade: o totalitarismo socialista, responsável pela morte de aprox. 100 MILHÕES de pessoas em todo o mundo. pic.twitter.com/pt7QIcmePr May 5, 2020





