PT cobra do governo Bolsonaro informações sobre exclusão de 25 milhões de beneficiários do auxílio emergencial

Presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, apresentou requerimento para que Jair Bolsonaro e o ministro da Cidadania, João Roma, informem o real tamanho da exclusão social com o fim do Bolsa Família e do auxílio emergencial edit

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, requereu que Jair Bolsonaro e o ministro da Cidadania, João Roma, prestem informações sobre o real tamanho da exclusão social provocada pelo fim do Bolsa Família e do auxílio emergencial, que vinham sendo pagos até outubro. De acordo com assessoria técnica do PT, mais de 24,8 milhões de famílias que recebiam algum tipo de ajuda até outubro foram completamente abandonadas, uma vez que o número de beneficiários dos dois programas caiu de caiu de 39,3 milhões para 14,5 milhões, que é o total dos benefícios a serem pagos pelo Auxílio Brasil agora em novembro.

“As cenas de milhares de pessoas na fila buscando fazer ou atualizar o cadastro único na esperança de ter acesso ao Auxílio Brasil ganharam destaque na imprensa nacional nos últimos dias, e isso ocorre devido à situação de penúria e incerteza em relação ao futuro em que se encontram milhões de brasileiros e brasileiras neste momento”, diz Gleisi no requerimento enviado ao Governo jair Bolsonaro.

No documento, ela solicita o envio de informações sobre a execução do Auxílio Emergencial nos meses de Abril, Julho e Outubro de 2021, dados sobre a execução do Programa Bolsa Família dos meses de Abril, Julho e Outubro de 2021, além de Informações referentes a execução do Programa Auxílio Brasil dos meses de novembro e dezembro de 2021.

“Acabaram com o Bolsa Família, um programa de 18 anos, estruturadíssimo e que foi um dos responsáveis por tirar milhões de pessoas da miséria. E o programa do Bolsonaro colocará mais gente na miséria. Vinte e cinco milhões de pessoas não receberão auxílio nenhum do governo este mês, apesar de estarem em situação de miséria, de não terem como comprar comida decente para sustentar suas famílias. Eu pergunto: como essas pessoas vão fazer sem ter dinheiro, sem ter os R$ 300 para comprar comida?”, questionou Gleisi em discurso no Plenário da Câmara.

