PT encomenda programas de TV com propostas para a economia

247 - O Partido dos Trabalhadores definiu que os temas econômicos serão o “centro da gravidade” da nova estratégia de comunicação do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva.

A jornalista Malu Gaspar informa em sua coluna no jornal O Globo que soube de um dos principais nomes envolvidos na atual fase do marketing político do petista, que as propagandas de Lula no horário eleitoral trarão propostas para combater a fome, o alto custo de vida e a inflação.

Como parte do pacote de mudanças na comunicação do petista, o slogan “se a gente quiser, a gente pode!” das primeiras peças publicitárias dará lugar a mensagens que falam “reconciliação”, união e de um “amanhã” de esperanças.

"As mudanças já fazem parte da linha mestra encomendada pelo PT ao novo marqueteiro de Lula, Sidônio Palmeira. Segundo nomes ligados ao ex-presidente, as futuras inserções deverão explorar intensamente a imagem do companheiro de chapa de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), que o enfrentou nas urnas em 2006", destaca a jornalista.

A ideia é convencer o eleitor que ainda não está fechado com o petista de que sua presidência não será revanchista e buscará unir o país em uma eventual era pós-Bolsonaro, sem rancores.

