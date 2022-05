PT faz adaptações em agenda devido a provocações de bolsonaristas que afetam a segurança de Lula

Lula adapta agenda no Rio Grande do Sul e cancela ato em Santa Catarina, entre outros motivos, por razões de segurança edit

247 - Reportagem publicada nesta terça-feira (31) na Folha de S.Paulo aponta que a preocupação do PT com a segurança do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva intensificou-se neste último mês e ficará evidenciada nos próximos eventos.

O ex-presidente cancelou a viagem que faria a Santa Catarina na quinta-feira (2). Uma das razões foi a ausência de local adequado para realizar os eventos que gostaria, segundo a equipe de segurança do petista.

Nesta quarta-feira (1º), Lula vai ao Rio Grande do Sul e também teve de adaptar a agenda para evitar lugares em que ficasse muito exposto.

Desde que aumentou o número de viagens, no início de maio, o pré-candidato petista convive com provocações de bolsonaristas.

O principal ato político da agenda do Sul ocorrerá em local fechado, num estádio, com capacidade para 7.000 pessoas. A recomendação do comando da campanha é que 3.000 fiquem do lado de fora, fazendo um cordão de isolamento na área. O mesmo ocorreu em Juiz de Fora, onde uma reunião com prefeitos foi transferida às pressas de endereço.

Apesar dos cuidados, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, nega que haja alguma diretriz na pré-campanha no sentido de evitar a ida de Lula a ambientes não controlados. Gleisi diz que Lula gosta de ficar com o povo.

