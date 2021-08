PT lança nesta terça-feira livro sobre golpe contra Dilma

A obra defende maior presença do Estado na economia e critica severamente a agenda econômica no Congresso, atacando desmonte da economia nacional edit

247 - "O enredo da tragédia golpista na condução da política macroeconômica mais parece um samba de uma nota só: ajuste e reformas", diz um trecho do livro que o Partido dos Trabalhadores lança nesta terça-feira (31), na passagem do quinto aniversário do golpe de Estado que afastou do poder a presidente Dilma Rousseff.

A obra, chamada "Brasil: 5 anos de golpe e destruição", foi produzida pela Fundação Perseu Abramo.

Segundo o livro, os governos pós-Dilma, de Michel Temer e Jair Bolsonaro, comportaram-se como "profetas do apocalipse fiscal, para os quais a quebra do país é sempre uma questão de tempo”. Há críticas ao teto de gastos, criado no governo Temer.

PUBLICIDADE

O texto, coordenado por Sandra Brandão, ex-assessora de Dilma na Presidência, também ataca a gestão de Bolsonaro na área social, de direitos humanos, meio ambiente e política externa, entre outras, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE