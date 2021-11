PT pede convocação de Braga Netto para explicar fuga de Olavo de Carvalho

Requerimento do deputado Jorge Solla deve ser analisado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara nesta terça-feira (23). Guru do bolsonarismo teria fugido do Brasil em um avião da FAB enviado aos EUA para o ministro Fábio Faria edit

247 - O deputado Jorge Solla (PT-BA) protocolou nesta segunda-feira (22), requerimento na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara pedindo a convocação do ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, para explicar a utilização de avião da FAB por Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, para deixar o País.

Na justificativa, o deputado argumenta que notícias veiculadas na imprensa, na última quinta-feira (18), revelam que o influenciador bolsonarista Olavo de Carvalho saiu do País, de maneira imprevista, “após a Polícia Federal intimá-lo para depor no inquérito que investiga a existência de ‘milícias digitais’ utilizadas para enfraquecer as instituições democráticas brasileiras”.

Solla espera que Braga Neto explique e esclareça as lacunas que essa história apresenta. Uma delas, segundo o parlamentar, diz respeito a esse voo que “caiu do céu”. De acordo com o deputado, Olavo de Carvalho teria fugido do Brasil a bordo de um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), enviado aos Estados Unidos para ser utilizado pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria.

A comissão deve deliberar, nesta terça-feira (23), sobre o requerimento apresentado por Solla.

Entenda

Segundo apuração realizada pela escritora Daniela Abade, evidências apontam que Olavo de Carvalho pode ter embarcado, em São Paulo, em aeronave da FAB que foi utilizada pelo ministro Fábio Faria, das Comunicações, nos Estados Unidos. A partir de dados do Flight Aware, a escritora apontou que o avião que foi utilizado por Faria teria partido da capital paulista no dia 13, às 12h48, e feito um trajeto distinto do habitual.

A aeronave Legacy VC99B aterrissou em um aeroporto pequeno nos Estados Unidos e parte de sua rota no Brasil não pôde ser captada pelos sistemas de monitoramento.

Em vídeo publicado na terça-feira (16), Olavo admitiu que partiu para os EUA em um “voo repentino”. “Como eu vim parar aqui? Quando eu estava no hospital me ofereceram um voo repentino, que partiria em 15 minutos, e eu aceitei”, disse o guru bolsonarista. Ele não deu mais detalhes sobre o porquê de ter tido que embarcar às pressas.

Olavo de Carvalho foi intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento no âmbito do inquérito que apura a divulgação de fake news e ataques à democracia e instituições. De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo,” a PF intimou Olavo no último dia 9 de novembro por meio de sua defesa, que informou aos investigadores que o filósofo ainda estava em tratamento de saúde”.

Poucos dias depois, ele viajou para o estado da Virgínia, nos EUA, onde mora. Nesta terça-feira (16), ele gravou um vídeo informando que viajou “de forma repentina"."Eu estava no hospital e me ofereceram um voo repentino para dali a 15 minutos. Eu não ia perder essa oportunidade", disse.

Em agosto, a PF também havia tentado ouvir o astrólogo, mas seus advogados impediram o depoimento alegando que ele estava em tratamento médico.

