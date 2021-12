PT vai ao MPF contra presidente da Petrobrás por preço do combustível

Os deputados afirmaram que a escalada do preço dos combustíveis no Brasil é fruto de uma prática abusiva adotada por escolha do governo Bolsonaro edit

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - A bancada do PT na Câmara pediu nesta sexta-feira (3/12) que o MPF no Distrito Federal investigue o presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, por supostos crimes contra a ordem econômica e relações de consumo. Os deputados afirmaram que a escalada do preço dos combustíveis no Brasil é fruto de uma prática abusiva adotada por escolha do governo Bolsonaro.

“O Preço de Paridade de Importação é uma escolha de governo, instituída por Michel Temer e mantida por Jair Bolsonaro e pelo Presidente da Petrobras. Tal prática é abusiva e ilegal uma vez que eleva, sem justa causa, o preço do produto comercializado, em evidente afronta ao art. 39, X do Código de Defesa do Consumidor”, afirmou a representação.

