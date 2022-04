PT vai decidir indicação de Alckmin para vice de Lula na próxima quinta-feira

Apoie o 247

ICL

247 - A Executiva Nacional do PT definiu na noite desta quinta-feira (7) o calendário das deliberações internas relativas à eleição presidencial deste ano.

A aprovação da escolha do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) para ser o vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ocorrer em reunião do diretório nacional na próxima quinta (14).

Nesta sexta-feira, o PSB apresentará formalmente, em um encontro com a direção do PT em São Paulo, a indicação do ex-governador, informa O Globo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No dia 30, ocorrerá no Anhembi, em São Paulo, o lançamento da pré-candidatura. Na ocasião, será apresentada a frente de partidos que apoiará o petista, composta pela federação formada por PT, PCdoB e PV, pela federação que reúne PSOL e Rede, em coligação com PSB e o Solidariedade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A executiva do PT também marcou para 4 de junho o encontro partidário. Pela tradição petista, é nos encontros que as chapas são aprovadas. Porém, a corrente majoritária da sigla, a CNB, quer que o diretório nacional já faça uma primeira aprovação da chapa no dia 14.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE