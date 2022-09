Publicitário Washington Olivetto declara voto em Lula: 'único com condições de derrotar o Bolsonaro'

Apoie o 247

247 - O publicitário Washington Olivetto declarou que votará no ex-presidente Lula (PT) no primeiro turno, segundo Ancelmo Gois, do jornal O Globo. Ele votaria em Ciro Gomes (PDT), mas reconheceu que o petista é o único capaz de derrotar Jair Bolsonaro (PL).

"Como tirar gente como Bolsonaro do poder é urgente para o Brasil e para o mundo, eu que seria eleitor do Ciro Gomes, vou votar no Lula, que é o único candidato que tem condições de derrotar o Bolsonaro imediatamente", disse.

Olivetto ainda afirmou esperar que outros eleitores com convicções parecidas com as suas façam o mesmo movimento pró-Lula.

