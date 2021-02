Quase 80% dos médicos reprovam atuação do Ministério da Saúde na pandemia, diz pesquisa

Foram ouvidos 3.882 médicos de todas as regiões do país por meio de questionário on-line. Iniciativa partiu da Associação Médica Brasileira edit

247 - Grande maioria dos médicos brasileiros desaprovam a atuação do Ministério da Saúde, sob gestão de Eduardo Pazuello, revela reportagem do jornal Folha de S.Paulo. Um ano após o início da pandemia de Covid-19, mais de 220 mil mortes e o país quase batendo em 10 milhões de casos confirmados,a gestao é desaprovada por 78,5% profissionais entrevistados em pesquisa da AMB (Associação Médica Brasileira), divulgada nesta terça (2).

Foram ouvidos 3.882 médicos de todas as regiões do país por meio de questionário on-line. Pesquisa anterior da APM (Associação Paulista de Medicina) mostra que, em abril do ano passado, ainda sob o comando de Luiz Henrique Mandetta e com o país contabilizando pouco mais de 2.000 mortos, a aprovação batia em 72%.

A reportagem ainda destaca que mais de um quarto dos médicos entrevistados ainda acredita que a cloroquina e a ivermectina são medicamentos eficazes para os sintomas iniciais da Covid.

