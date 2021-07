Queiroga admite possibilidade de "transgressão" em contrato da Saúde investigado pela CPI

O ministro havia sido questionado sobre as denúncias de irregularidades envolvendo a empresa VTC Operadora Logística, cujo CEO esteve em contato próximo com Roberto Ferreira Dias edit

247 - O ministro da Saúde Marcelo Queiroga acredita na possibilidade de que houve "transgressão" em contratos de compra de vacinas contra a Covid-19. Questionado sobre as denúncias de irregularidades envolvendo a VTC Operadora Logística, que está sendo investigada pela CPI da Covid, Queiroga não se referiu diretamente à empresa, mas afirmou que as denúncias serão apuradas.

"O ministério tem um setor de integridade. Então, toda vez que há alguma denúncia, essas denúncias são apuradas. E, de acordo com a apuração, as providências, elas são tomadas. Vocês já viram que nós aqui somos céleres na tomada de decisões, seguindo a determinação do presidente da República", disse.

O ministro atribuiu as irregularidades à "administração pública gigantesca" e ainda apontou para os estados: "O que nós queremos é que cada centavo que vem do imposto que pagamos seja aplicado de maneira própria. Naturalmente que, em uma administração pública gigantesca, como é do Estado brasileiro, não só na União, mas também nos entes subnacionais, pode haver algum tipo de transgressão. Se tiver, nós temos a lei. E a lei, ela é igual para todos".

A CEO da VTC, Andreia Lima, entrou em contato 135 vezes com o diretor exonerado do ministério Roberto Ferreira Dias, mostram dados da quebra de sigilo telefônico. Dias é acusado de ter participado do esquema de propinas na compra de vacinas. (Com informações do Globo).

