Queiroga anuncia vacinação prioritária de bancários e trabalhadores dos Correios contra a Covid-19

Quando comparados os primeiros quadrimestres de 2020 e 2021, a quantidade de óbitos entre bancários da Caixa Econômica Federal mais que triplicou, de acordo com dados do Dieese edit

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta terça-feira (6) a inclusão de bancários e trabalhadores dos Correios nos grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19. A quantidade de óbitos entre bancários da Caixa Econômica Federal mais que triplicou quando comparados os primeiros quadrimestres de 2020 e 2021, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos (Dieese).

O anúncio foi feito por Queiroga no Palácio do Planalto, ao lado dos presidentes da Caixa, do Banco do Brasil e dos Correios.

