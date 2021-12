Queiroga oferece Brasil como "paraíso turístico do negacionismo", diz Bernardo Mello Franco

Apoie o 247

247 - "Enquanto dezenas de países adotam medidas para conter a Ômicron, o bolsonarismo estende o tapete vermelho à nova variante", escreve o colunista Bernardo Mello Franco, no Globo, em referência à decisão do governo Jair Bolsonaro de não cobrar o passaporte da vacina para permitir a entrada de turistas.

"O ministro Marcelo Queiroga foi o porta-voz do servilismo federal. Em novo espetáculo de sabujice, ele invocou as liberdades individuais para justificar a ordem do chefe. Pré-candidato a deputado, o ministro descreveu o Brasil como um 'país abençoado por Deus' e exaltou as belezas da 'minha Paraíba'. 'Queremos ser o paraíso do turismo mundial', arengou", escreveu.

"Na semana passada, a Anvisa alertou que o país estava mais próximo de virar um refúgio para turistas não vacinados. O risco é a Embratur bolsonarista gostar da ideia. Fica a sugestão de slogan: 'Brasil, paraíso do negacionismo', completou.

