Queiroga provoca Lula: “governo Bolsonaro é contra o aborto”

Metrópoles - Após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defender o direito ao aborto como política de saúde pública, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) é contra o procedimento.

A declaração foi dada na tarde desta sexta-feira (8/4), durante visita às obras da Unidade de Radioterapia da Santa Casa de Caridade de Bagé, no Rio Grande do Sul. O presidente Bolsonaro, o vice-presidente, Hamilton Mourão (Republicanos), e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também participaram do evento.

“Esta semana um assunto veio à tona. Para deixar bem clara a posição do nosso governo: o governo do presidente Jair Bolsonaro é contra o aborto. Respeitamos as exceções da lei, mas estamos a favor da vida desde a sua concepção. É um governo que acredita em Deus, que defende as mulheres, que defende a família”, disse o ministro.

