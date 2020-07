Queiroz usará tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar

A decisão de mandar o ex-assessor de Flávio Bolsonaro Fabrício Queiroz para prisão domiciliar é do presidente do STJ, João Otávio de Noronha edit

247 - Ex-assessor de Flávio Bolsonaro e antigo amigo de Jair Bolsonaro, Fabrício Queiroz teve concedida nesta quinta-feira (9) autorização para cumprir prisão domiciliar.

O presidente do STJ, João Otávio de Noronha, responsável pela decisão, determinou que Queiroz use tornozeleira eletrônica. A razão do encaminhamento de Queiroz para casa, segundo Noronha, é seu debilitado estado de saúde, já que o ex-assessor de Flávio tem câncer e passou por cirurgias recentes.

