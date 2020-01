Raoni e filha de Chico Mendes promovem aliança contra política ambiental de Bolsonaro

O cacique Raoni, uma das filhas do líder seringueiro Chico Mendes (1944-1988), Ângela, e a líder indígena Sônia Guajajara lançaram nesta quarta-feira (15) uma aliança contra políticas públicas do governo Jair Bolsonaro nas áreas ambiental e indígena edit

247 - O Instituto Raoni e diversos organizações não governamentais realizam desde segunda-feira (13) um encontro com cerca de 320 indígenas de diversas etnias e estados brasileiros. A reunião divulgará nesta sexta-feira (17) uma carta aberta ao Congresso e ao Ministério Público.

As lideranças reunidas à beira do Rio Xingu, no Mato Grosso, denunciam os retrocessos nas políticas ambientais e indigenistas do governo Bolsonaro.

Ângela Mendes lembra o projeto que seu pai, o líder extrativista Chico Mendes, assassinado em 1988, desenvolveu nos anos 1980 com líderes indígenas como Ailton Krenak: a Aliança dos Povos da Floresta.

As informações são dos jornalistas Rubens Valente e Bruno Santos.