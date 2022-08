Reajuste da tabela do Imposto de Renda será primeira medida, promete Lula a metalúrgicos de SP

Lula criticou a política econômica do atual governo e disse que o Brasil se encontra hoje em situação pior do que quando ele assumiu a Presidência pela primeira vez, em 2003 edit

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira em discurso a trabalhadores do lado de fora de uma fábrica em São Bernardo do Campo (SP) que a primeira medida que tomará se vencer as eleições será anunciar o reajuste da tabela do Imposto de Renda.

Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto à frente do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), discursou na porta da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo (SP), numa lembrança de sua origem sindicalista, no primeiro dia oficial de campanha para a eleição de outubro.

Lula criticou a política econômica do atual governo e disse que o Brasil se encontra hoje em situação pior do que quando ele assumiu a Presidência pela primeira vez, em 2003, e que por isso decidiu concorrer novamente ao Palácio do Planalto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A primeira medida que vou tomar quando ganhar as eleições será voltar aqui e dizer para vocês que vou reajustar a tabela do Imposto de Renda", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula tem afirmado que vai realizar uma reforma tributária progressiva se for eleito, na qual os mais ricos terão que pagar mais impostos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A correção da tabela do Imposto de Renda também é uma promessa da campanha de Bolsonaro à reeleição, apesar de o presidente ter feito a mesma promessa na campanha de 2018 e não tê-la cumprido durante o mandato.

Em 2021, o governo chegou a propor a correção dentro de um projeto de reforma do IR, que acabou travado no Congresso e não saiu do papel. Quando apresentou a proposta, que corrigiria as faixas de tributação e ampliaria o limite de isenção do imposto de 1,9 mil reais ao mês para 2,5 mil reais ao mês, o Ministério da Economia estimou que a medida teria um custo anual de pelo menos 22 bilhões de reais ao ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.