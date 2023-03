Recuperado da pneumonia, Lula remarca viagem à China para abril

Viagem que aconteceria nesta semana teve que ser adiada por conta do quadro de saúde do presidente edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá viajar à China no dia 11 de abril. Segundo a TV Cultura, a data foi comunicada por ele durante uma reunião no Palácio do Planalto, na terça-feira (28), da qual participaram o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), e os líderes do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede), e no Senado, Jaques Wagner (PT).

Em entrevista à GloboNews, Randolfe também destacou que o presidente Lula convidou Pacheco para integrar a comitiva que o acompanhará na viagem ao país asiático. "O presidente Lula fez questão de convidar Pacheco para integrar a comitiva", disse o parlamentar.

Lula foi diagnosticado com pneumonia leve na noite da última quinta-feira (23) e tem despachado do Palácio da Alvorada desde então. No sábado, foi confirmado que o presidente estava também com Influenza A e a viagem para a China, prevista ser realizada no final de semana, foi cancelada por recomendação médica.

