Regalias a militares custarão R$ 27,7 bi até 2022

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - As benesses do governo Bolsonaro destinadas a militares custarão aos cofres públicos pelo menos R$ 27,7 bilhões até o fim do mandato presidencial, em 2022. É o que mostra levantamento realizado pelo Estadão.

O aumento de salários e adicionais para militares custará ao menos R$ 21,16 bilhões até 2022. Enquanto o serviço público se vê ameaçado pela PEC 32 e servidores têm seus salários congelados, o governo federal reajustou os valores pagos a policiais militares, civis e bombeiros no Distrito Federal, no Amapá, em Roraima e em Rondônia. O custo total desse reajuste até 2022: R$ 1,64 bilhão.

Outro benefício oferecido pelo governo Bolsonaro é o programa Habite Seguro, destinado principalmente a policiais militares e bombeiros. Serão gastos R$ 183,9 milhões com o programa até 2022.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE