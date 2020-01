Regina Duarte sobre convite de Bolsonaro: "eu não me sinto preparada"

A atriz Regina Duarte confirmou que recebeu o convite para assumir o comando da Secretaria da Cultura, após a demissão ruidosa de Roberto Alvim, mas disse não estar preparada para o cargo. Ela disse: "eu não me sinto preparada, porque acho que a gestão pública é algo complicado" edit

247 - A atriz Regina Duarte confirmou que recebeu o convite para assumir o comando da Secretaria da Cultura, após a demissão ruidosa de Roberto Alvim, mas disse não estar preparada para o cargo. Ela disse: ""eu não me sinto preparada, porque acho que a gestão pública é algo complicado."

A reportagem do portal Uol destaca o relato da atriz veterana: "o presidente me ligou. Eu fiquei muito surpresa, porque ainda estava digerindo todas as coisas que causaram o afastamento dele [Roberto Alvim]. Eu falei para o presidente 'Desculpa, presidente, mas não estou preparada para isso'. E ele disse: 'Então se prepare, porque eu quero você'"

Ela acrecentou: "eu não me sinto preparada, porque acho que a gestão pública é algo complicado, uma pasta como a da Cultura, muito mais. Este é um país imenso e continental, tem muitos artistas, grupos, criações, vamos querer abraçar tudo. Então, eu fico muito preocupada de não estar preparada.".