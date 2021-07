Reitores bolsonaristas pedem desligamento de associação de dirigentes de universidades federais

247 - Cinco reitores de universidades federais pediram desligamento da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) alegando que a entidade é hostil ao governo Jair Bolsonaro.

De acordo com reportagem da coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, ao menos dois gestores já apoiaram Bolsonaro publicamente e um terceiro foi indicado para o cargo pelo deputado bolsonarista Bibo Nunes (PSL-RS). Até o momento, Bolsonaro já nomeou 19 reitores de instituições federais de ensino que não foram os mais votados nas eleições internas das universidades.

Os reitores que pediram o desligamento da Andifes foram José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque, da UFC (Universidade Federal do Ceará), Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, da Ufersa (Universidade Federal Rural do Semi-Árido), Edson da Costa Bortoni, da Unifei (Universidade Federal de Itajubá), Janir Alves Soares, da UFVJM (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri), e Carlos André Bulhões Mendes, da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

Por meio de uma carta enviada ao presidente da Andifes, Edward Madureira, os reitores alegam que tentaram se aproximar da associação desde que assumiram os cargos, mas não conseguiram alcançar o objetivo.

"As tentativas, registre-se com pesar, jamais foram frutíferas, já que nunca nos sentimos aceitos e acolhidos, quer pelo fato de que não fomos os 'primeiros da lista tríplice', como também por não nos portarmos, publicamente, hostis ao atual Governo Federal", dizem os reitores no texto do documento.

"Desejando que os objetivos da Andifes voltem, em breve, a circular em torno dos interesses das universidades, independente da conformação ideológica dos reitores, manifestamos aqui, e por este documento, o nosso desligamento dos quadros da instituição, reiterando o nosso propósito de contribuir, sempre, com os destinos das nossas universidades", completam.

