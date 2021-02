Renan Calheiros manifesta apoio ao pedido de investigação feito pelo STJ contra Lava Jato: "A prisão os aguarda"

O ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pediu que a Procuradoria-Geral da República investigue a atuação dos procuradores da Lava Jato contra os ministro da Corte reveladas pelas conversas em aplicativa de mensagem edit

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) manifestou apoio ao pedido feito pelo ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para que a Procuradoria-Geral da República investigue a atuação dos procuradores da Lava Jato contra os ministro da Corte reveladas pelas conversas no aplicativo de mensagem Telegram investigados pela Operação Spoofing.

"Expresso meu total apoio à iniciativa do ministro Humberto Martins que pediu a PGR a investigação sobre ilegalidades da Lava Jato contra ministros do STJ. A cada dia somos surpreendidos pela desinibição criminosa do primeiro comando de Curitiba. A prisão os aguarda", escreveu o senador em sua páginas nas redes sociais.

