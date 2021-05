Renan diz que "a cada dia que silencia, Queiroga se torna mais cúmplice do genocídio” e justifica a reconvocação do ministro

247 - O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), disse que a reconvocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para depor ao colegiado está atrelada ao comportamento negacionista de Jair Bolsonaro. “Ora, o presidente da República continua a fazer o que sempre fez e ele silencia. Na medida em que ele silencia, ele vira cúmplice e também responsável direto pelo que está acontecendo no Brasil”, disse Calheiros nesta segunda-feira (31) durante participação no programa Bom Dia 247.

Segundo o parlamentar, “Queiroga tentou passar para a Comissão Parlamentar de Inquérito a ideia de que não conhecia nada do ministério, não sabe o que encontrou, não pôde atestar a eficácia de nenhuma política pública, nem meramente fornecer algum dado com relação à própria execução orçamentária”.

““Ele não sabia de nada e disse que tinha um posicionamento contrário ao do presidente da República”, afirmou. “É nessa condição que ele será convocado novamente. Aliás, já foi. É nessa condição que anteciparemos o seu depoimento. É muito importante que ele vá sim, não mais para negar os fatos como fez anteriormente”, completou Renan Calheiros.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.