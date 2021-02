“República brasileira segue tutelada pelo poder militar”, diz Haddad

O ex-presidenciável petista Fernando Haddad argumentou na TV 247 que as Forças Armadas detêm um poder político desproporcional a seu devido lugar no Brasil. Para ele, o país não foi capaz de se livrar desta herança dos tempos de Império. Assista edit

247 - O ex-presidenciável Fernando Haddad, em entrevista à TV 247, argumentou que o Brasil não conseguiu se livrar da herança do Império no que diz respeito à influência das forças militares no poder político. Para ele, as Forças Armadas seguem sendo altamente detém muito mais prestígio do que deveriam.

Questionado sobre sua perspectiva sobre o fator militar no Brasil, que vê seu presidente alinhado com forças policiais e o exército, fator que ameaça a democracia, Haddad disse: “Olha, eu comungo com os maiores historiadores do Brasil que escreveram sobre o tema, e nós discutimos a tese de que nossa República segue tutelada pelo poder militar”, afirma.

O ex-presidenciável defendeu sua tese com um argumento histórico: “E é absolutamente dispensável o poder militar como tutela. Isso marcou o Império. Nós não nos livramos disso na República”, diz Haddad.

“Essa questão foi alvo de longos debates na República o poder das Forças Armadas como poder moderador substituindo a figura do imperador. Isso caiu por terra nos debates da Constituição de 1891. No entanto, ainda hoje temos juristas, ou melhor, advogados que posam de juristas, invocando o artigo 142”, acrescenta.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais